Психологиня проаналізувала відео затримання солдата, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі

Під час допиту солдат-строковик усміхався і розповідав, як убивав людей

Солдат убив 5 товаришів по службі, а також 5 поранив/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 27 січня, у Дніпрі близько 4 години ранку солдат термінової служби з автомата відкрив вогонь по товаришах по службі. 5 людей загинуло, ще 5 отримали поранення. Солдат втік, проте згодом його затримали правоохоронці.

На прохання сайту "Сьогодні" відео допиту стрільця Артемія Рябчука проаналізувала соціальний психолог, кандидат психологічних наук Ольга Плетка.

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Що каже психолог?

"Ситуація, по суті, неоднозначна, оцінку поведінки стріляючого може давати лише військовий експерт, психолог або психіатр, який знає особливості поведінки військовослужбовців. З відеосюжету можна припустити, що людина перебуває в стані афекту. На перший погляд, у неї ПТСР, що може бути підтверджено або спростовано розслідуванням, — каже Ольга Плетка. — При цьому "спусковим гачком" такої поведінки могла бути якась провокація чи затяжна ситуація пресингу, наприклад".

За словами психолога, військовослужбовець міг бути свідком чи жертвою цього пресингу.

"Стан афекту міг бути спровокований як внутрішнім непереносним болем, так і неможливістю змінити ситуацію", — припускає психолог.

Так, з відкритих джерел (Telegram-канал "Топор 18+") стало відомо, що за кілька годин до цього стався факт порушення особистих меж військовослужбовця Рябчука, одним зі згодом убитих товаришів по службі, де в присутності інших проводилася відеозйомка відправлення Рябчуком природних фізіологічних потреб. На відео чути сміх і помітні протести Рябчука проти відеозйомки. За словами Ольги Плетки, на жаль, молоді люди не завжди поінформовані про небезпеку порушення особистих кордонів однолітків та можливі реакції на це на адресу порушників, особливо серед тих, кому довірено зброю. Безумовно трапилася трагедія, яка з одного боку зачепила гідність і з іншого боку призвела до таких фатальних наслідків. Ольга Плетка додала:

"Ледве стримувані сльози на відео можуть свідчити про глибокі внутрішні переживання від усвідомлення скоєного. А швидкоплинна усмішка промайнула під час розповіді про старослужбовця, якому якимось чином вдалося втекти. Чи був утікач тим самим провокатором, сказати складно. Але з'ясувати, чи була ця ситуація спланована або спонтанна, зможе тільки слідство", — зазначила психолог.

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранені.

Той, хто стріляв, – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".

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