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П'яна бабуся забула в палаючому будинку: у Дніпрі врятували 4-річну дівчинку з 60% опіків (фото)

5 квітня, 14:29

Тетяна Очеретяна , Всеволод Прокоф’єв

Дитина провела пів року в лікарні

У Дніпрі лікарі обласної дитячої лікарні поставили на ноги дівчинку з 60% глибоких опіків.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

4-річна Женя постраждала в страшній пожежі. П'яна бабуся забула її у будинку, що горів.

Дитина провела 10 днів у медикаментозній комі на апараті ШВЛ і два місяці в реанімації. І ось через пів року лікування її виписують.

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Маму дівчинки тепер позбавляють батьківських прав. Увесь процес взяли на себе волонтери і прабабуся Жені, яка і забере внучку до себе під опіку.

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До виписки маленькій пацієнтці подарували велосипед.

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Нагадаємо, у Києві чоловік після конфлікту з дружиною вигнав її з квартири, а сам підпалив ліжечко з 6-річною дитиною.

Крім того, у Києві на Воскресенці жінка викинула з вікна трирічну дитину.

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Дніпро медики дівчинка порятунок пожежа

Джерело: Сьогодні

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