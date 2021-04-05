П'яна бабуся забула в палаючому будинку: у Дніпрі врятували 4-річну дівчинку з 60% опіків (фото)

У Дніпрі лікарі обласної дитячої лікарні поставили на ноги дівчинку з 60% глибоких опіків.
Про це повідомляє "Сьогодні".
4-річна Женя постраждала в страшній пожежі. П'яна бабуся забула її у будинку, що горів.
Дитина провела 10 днів у медикаментозній комі на апараті ШВЛ і два місяці в реанімації. І ось через пів року лікування її виписують.
Маму дівчинки тепер позбавляють батьківських прав. Увесь процес взяли на себе волонтери і прабабуся Жені, яка і забере внучку до себе під опіку.
До виписки маленькій пацієнтці подарували велосипед.
Нагадаємо, у Києві чоловік після конфлікту з дружиною вигнав її з квартири, а сам підпалив ліжечко з 6-річною дитиною.
Крім того, у Києві на Воскресенці жінка викинула з вікна трирічну дитину.
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