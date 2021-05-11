Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнт

Хворого знайшли і повернули в лікарню за годину після "втечі", зараз його стан стабілізується. Медик каже, що такі психози – не рідкість

/ Фото: Інформатор

У Дніпрі з відділення для ковід-пацієнтів у лікарні імені Мечникова втік чоловік з коронавірусом. Він був залежний від кисню.

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Про це повідомив директор лікарні Сергій Риженко під час брифінгу, пише "Інформатор".

Зазначається, що вночі 41-річний пацієнт скинув кисневу маску, тумбочкою розбив вікно на першому поверсі, після чого втік з відділення. Його знайшли через годину "після" втечі, він ховався у кущах.

Риженко уточнив, що пацієнт порізав об шибку голову і руку. Його вмовили повернутися, зараз він продовжує лікування, його стан стабілізується.

"Люди дуже важко переносять цю хворобу. Ми бачимо, що в ковідному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень. Ось такі психози проходять при лікуванні ковідних пацієнтів. На жаль, коронавірусна інфекція "підпалює" мозок", – розповів Сергій Риженко.

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Нагадаємо, раніше в Дніпрі врятували подружжя, яких госпіталізували з коронавірусому важкому стані. На них випробували нову методику лікування COVID-19.

Крім того, ми розповідали, як лікар оселився у лікарні, щоб рятувати пацієнтів з коронавірусом.

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