Реанімації у Дніпрі переповнені: лікувати COVID-19 пішли навіть хірурги і травматологи

Лікарня імені Мечникова перевантажена в три рази

У Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова надходить дуже багато тяжкохворих на коронавірус, наразі реанімації переповнені і лікарня перевантажена в три рази.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів головлікар лікарні Сергій Риженко.

За його словами, через важку ситуацію лікарі всіх спеціалізацій, включаючи хірургів і травматологів, почали навчатися, як лікувати хворих на COVID-19.

"У лікарні ми вчимо не тільки терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", – розповів Риженко.

Разом з тим він зазначив, що в лікарні є все, що потрібно для боротьби з COVID-19: терапевтичні місця, кисень, апаратура і ліки.

Реклама

Тим часом лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська вважає, що для стабілізації ситуації з коронавірусомв Києві потрібно до чотирьох тижнів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама