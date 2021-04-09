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Реанімації у Дніпрі переповнені: лікувати COVID-19 пішли навіть хірурги і травматологи

9 квітня, 04:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Лікарня імені Мечникова перевантажена в три рази

У Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова надходить дуже багато тяжкохворих на коронавірус, наразі реанімації переповнені і лікарня перевантажена в три рази.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів головлікар лікарні Сергій Риженко.

За його словами, через важку ситуацію лікарі всіх спеціалізацій, включаючи хірургів і травматологів, почали навчатися, як лікувати хворих на COVID-19.

"У лікарні ми вчимо не тільки терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", – розповів Риженко.

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Разом з тим він зазначив, що в лікарні є все, що потрібно для боротьби з COVID-19: терапевтичні місця, кисень, апаратура і ліки.

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Тим часом лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська вважає, що для стабілізації ситуації з коронавірусомв Києві потрібно до чотирьох тижнів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Дніпро лікарі коронавірус лікарня Мечникова
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