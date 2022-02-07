З чим пов'язані обшуки в міськраді Кривого Рогу: відповіли в мерії

Чергові обшуки розпочалися сьогодні зранку

Це далеко не перша перевірка міськради/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 7 лютого, до міськради Кривого Рогу з обшуками прийшло Державне бюро розслідувань. Слідчі дії пов'язані з кримінальним провадженням щодо службової недбалості посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень. Обшуки тривають й досі.

Про це начальниця пресслужби виконкому Криворізької міськради Ірина Герасименко заявила в ефірі каналу "Україна 24".

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"Так, сьогодні зранку відбувся черговий силовий захід ДБР до Криворізького міськвиконкому. Такі постійні перевірки, на жаль, не новина для Кривого Рогу. Ми працюємо в таких умовах не перший рік. Наприклад, у період з 2016 по 2019 роки, коли прокурором був Луценко, практично всі контролюючі органи України провели у нас в Криворізькій міській мерії понад 500 перевірок і ніяких реальних порушень не було виявлено. Нагадаю, що чергова хвиля таких силових візитів розпочалася після того, як у 2020 обрали мером Костянтина Павлова, а після його смерті (15 серпня) вони (перевірки — Ред.) посилились. На жаль, по самому розслідуванні смерті Костянтина Павлова ми не маємо нової інформації. Все загальмувало. І складається враження, що чергова перевірка — це не більш ніж спеціально створена постановка. Під час попередньої перевірки, коли вже було заявлено про зловживання на суму 27 млрд грн, при тому, що бюджет міста за вказаний період становив 25 млрд грн. І як і раніше такі заяви нічим не підтверджуються. Ми працюємо в таких умовах постійно. І наразі перевіряючі продовжують знаходитись в будівлі міськвиконкому. І ми надаємо їм усі необхідні документи", — розповіла Герасименко.

Що відомо?

Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.