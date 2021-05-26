Самозахист або умисне вбивство. У Дніпрі жителі просять не карати жінку, яка вбила чоловіка

Підозрювана часто ходила з синцями, співмешканець бив жінку при інших людях, але поліція нібито не реагувала на звернення

Мешканка Дніпра Марина Полях роками писала заяви на співмешканця, який бив її, але поліція не реагувала. А під час останньої сварки зарізала його. Містяни просять не карати жінку, але слідчі вважають її винною.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Марина стверджує, що розлючений п'яний чоловік погрожував вбити її і 14-річну дочку, а потім накинувся з кулаками. Жінка встигла схопити ніж, який лежав поруч, і встромила його в груди нападнику.

Зараз Полях під домашнім арештом. З убитим Дмитром разом прожили близько чотирьох років. Йому було 35, тричі судимий. Відсидів навіть за вбивство, і це від жінки нібито приховав. Марина працювала продавцем, виховувала дочку і доглядала стареньку жінку.

"Людина справила враження. Вона ж не думала, що він буде так себе вести. Неодноразово її бачили в синцях. Він її ось тут стояв гамселив, викликали поліцію, через дві години повернувся назад", – сказала сусідка Юлія Іванова.

За весь час, що Марина зверталася в поліцію, Дмитра покарали лише раз: виписали штраф за дрібне хуліганство.

"Усі протоколи були складені з помилками, з недоліками. 14 приписів про примусовий привід до суду – жодного разу поліція не змогла його доставити в суд", – сказала адвокат Марини.

У поліції з цього приводу від коментарів утримуються. Пояснюють: триває службова перевірка. Правозахисники вимагають перекваліфікувати справу Марини з умисного вбивства на перевищення меж оборони.

У прокуратурі стверджують: таких клопотань не отримували. Більш того – версію про самозахист називають вигадкою. Нібито спочатку підозрювана давала інші свідчення.

"І вона, і він були в стані алкогольного сп'яніння. Він її взяв за капюшон і хотів до себе притягти. Вона, як каже, думала, що він почне їй наносити удари. Взяла ніж – а це спальня, тумбочка, вона вигинається, у нижній частині тумбочки бере ніж і наносить удар", – заявила прокурор Іванна Стрілець.

За два тижні справу планують передати в суд. Тоді Марина може отримати офіційне звинувачення в умисному вбивстві. Їй загрожує 15 років в'язниці.

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