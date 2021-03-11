Шахтарі ДТЕК Павлоградвугілля планують видобути понад 140 млн т вугілля до 2030 року

До 2030 р. шахтарі вугільного об'єднання ДТЕК Павлоградвугілля планують видобути 141 млн тонн вугілля, що забезпечить ТЕС необхідним паливом для підтримки стабільності і надійності енергосистеми України. Про це сьогодні в Павлограді на пресконференції заявив генеральний директор ДТЕК Павлоградвугілля Сергій Воронін.

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"Не дивлячись на зниження вироблення ТЕС, ми бачимо ясні перспективи розвитку і повноцінної роботи наших підприємств у складі ДТЕК Енерго як мінімум на найближчі 10 років. До 2030 року маневрена генерація буде залишатися найважливішою ланкою в українській енергосистемі, і для неї потрібне наше вугілля. Ми плануємо інвестувати у виробництво майже 30 мільярдів гривень. Ці гроші підуть на придбання і капітальні ремонти гірничо-шахтного устаткування і на реалізацію проєктів з підвищення культури виробництва та рівня техніки безпеки. Завдяки інвестиціям ми плануємо видобути понад 140 млн т вугілля до кінця 2030 року", – підкреслив Воронін.

За словами генерального директора ДТЕК Павлоградвугілля, вугілля видобуватиметься на шести шахтах об'єднання, інші чотири будуть закриті через доопрацювання запасів.

"Ми концентруємо видобуток вугілля на шести шахтах. Чотири шахти будуть закриті через закінчення ефективних до відпрацювання запасів вугілля, дві – цього року, дві – за кілька років. Закриття шахт через доопрацювання запасів – це природний процес, оскільки строк будь-якої шахти не нескінченний. Як відповідальний працедавець і надійний партнер суспільства, ми насамперед думаємо про наших шахтарів і регіон, де працюємо. Всім співробітникам підприємств, які закриваються, ми пропонуємо нові робочі місця на інших наших шахтах, усі будуть працевлаштовані. Також при розробці проєкту ліквідації шахт ми робимо все можливе, щоб знизити вплив закриття шахт на екологію регіону", – зазначив Сергій Воронін.

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Велику увагу ДТЕК Павлоградвугілля планує приділити розвитку проєктів по цифровізації.

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"Усі 15 років роботи у складі компанії ДТЕК шахти Західного Донбасу стабільно і безперебійно працювали. Ми інвестували і продовжуємо інвестувати в розвиток виробництва, підвищення ефективності і безпеку. До 2023 року на всіх шахтах ми впровадимо принципи цифрового планування і виконання ремонтів. До 2024 року для обліку вантажопотоків у шахтах між очисними і підготовчими вибоями і підвищення якості вугілля, що видобувається, реалізуємо проєкт з моніторингу видобутку. Зараз аналізуємо впроваджені інноваційні технології для підвищення безпеки на ш. Ювілейна для тиражування на шахтах ім. Героїв космосу, Західно-Донбаська, Дніпровська", – підкреслив Сергій Воронін.

Нагадаємо, що цього опалювального сезону через тривалі ремонти атомних енергоблоків вугільна генерація працювала повним складом і спалила на 1 млн тонн вугілля більше, ніж в ОЗП 19/20 і ніж припускав прогнозний баланс цього року. Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявляв, що теплоелектростанції будуть переходити все більше у маневрений режим роботи, а також використовуватися як резервні потужності.

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