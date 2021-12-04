Школа імені Ведмедика Фредді. У Дніпрі навчальний заклад назвали на честь персонажа хорор-ігор

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У Дніпрі школу назвали на честь персонажа хорор-ігор / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна школа з Дніпра взяла ім'я головного антогоніста серії хорор-ігор – Фредді Фазбера.

Про це повідомляє Інформатор.

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Школярі, дотримуючись інструкцій у соцмережі, дають школам імена персонажів мультфільмів, кіно та ігор. Пошуковий запит у Google за ЗОШ №48 покаже, що її повна назва "Середньоосвітня школа №48 імені Ведмедика Фредді".

Хто такий Фредді Фазбер

Фредді Фазбер – аніматронік ведмідь у популярній серії ігор Five Nights at Freddy's. Згідно з концепцією гри, гравець – охоронець у піцерії Freddy Fazbear's Pizza, який повинен оборонятися від "аніматроників", що "живуть" ночами, за допомогою своєчасного закриття електронних дверей, через які вони намагаються проникнути в кабінет головного героя.

Фредді починає проявляти активність лише з 3-ї ночі.

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