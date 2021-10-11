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Ситуація критична. У лікарнях Дніпра не залишилося місць для хворих на COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 жовтня, 21:50
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У місті вимушені відкрити додаткове відділення для хворих на коронавірус
Переважно у лікарню потрапляють люди, які не вакциновані проти коронавірусу/Колаж: Сьогодні
Переважно у лікарню потрапляють люди, які не вакциновані проти коронавірусу/Колаж: Сьогодні

У Дніпрі, де нещодавно спалахнула масштабна пожежа в житловому комплексі, переповнена реанімація ковід-відділення обласної лікарні ім. Мечникова. Хворих змушені розміщувати в коридорах.

Про це повідомляє УНІАН.

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Критична ситуація

"Сьогодні ми приймаємо дуже тяжких пацієнтів з усієї області. На жаль, ковід-відділення старого хірургічного корпусу, яке розраховане на 130 ліжок, переповнене. В реанімації – 28 вкрай тяжких пацієнтів, 5 пацієнтів наразі розміщені в коридорі. Ми надаємо їм необхідну допомогу за стандартами лікування COVID-19. Кожна людина повинна перебувати в нормальних людських умовах, але ми не можемо більше розширити реанімацію, яка спочатку була розрахована на 12 ліжок, потім на 18, а зараз тут близько 30 пацієнтів", — зазначив головний лікар медичного закладу Сергій Риженко.

Ще все попереду

Як розповів головний лікар, найскладніша ситуація ще попереду. З Дніпропетровською обласною радою прийнято рішення про відкриття додаткового ковідного відділення на 70 місць, щоб розвантажити основне відділення лікарні. У ньому 2-х та 4-місні палати, а кожне ліжко оснащене кисневим концентратором і всім необхідним.

Кого госпіталізовують?

Сергій Риженко зазначив, що вік госпіталізованих під час нової хвилі захворювання значно помолодшав. Це люди 1982, 1985, 1992 років народження, які не вакциновані проти COVID-19.

Перевищення норми

За минулу добу в Дніпропетровській області підтвердили 765 нових випадків коронавірусу. За статистикою обласного департаменту охорони здоров'я, в регіоні сьогодні число госпіталізацій і коефіцієнт виявлення інфікованих перевищили норму. Якщо така ситуація буде триматися наступні три дні, то Дніпропетровська область перейде в "червону зону" карантину.

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"Зараз показники вже перевищили весняну статистику. Багатьох доставляють в лікарні з серйозними ускладненнями. 90% госпіталізованих не вакциновані", — повідомили в департаменті.

Ситуація в Запоріжжі

У Запорізькій обласній інфекційній лікарні хворими на COVID-19 заповнені практично всі ліжка. На сьогодні завантаженість лікарні становить 98-99%. Вона розрахована на 170 ліжок.

За словами керівника інфекційної лікарні, найглобальніша проблема — це нестача медичного персоналу.

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