Казкова атмосфера! У Дніпрі до Нового року запустять "полярний експрес"

Міста України активно прикрашають до новорічних свят – у Дніпрі запустять святкові трамваї

У Дніпрі готуються до Нового року / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі продовжують готуватися до Нового року. На вулицях прикрашають гірляндами ялинки, а також планують запустити "полярний експрес". Дизайнери вже вигадують, як виглядатимуть вагони.

Про це повідомляє "Інформатор".

Реклама

Випустити новорічні трамваї на маршрут планують до Дня Святого Миколая, 19 грудня. Усього прикрасять чотири трамвайні вагони, або два склади по два вагони.

У понеділок, 13 грудня, їх відправлять на фарбування та поклейку. За традицією, транспорт прикрасять гірляндами з лампочками.

Так новорічні трамваї виглядали минулого року. Фото "Наше місто"

Крім того, у Дніпрі вже відкрили ковзанку просто неба. Також комунальники прикрашають вулиці міста: учора на Січеславській Набережній обвішали гірляндами високорослі ялинки, а біля ринку "Озерка" встановили ще одне новорічне дерево.

Реклама

Фото: "Інформатор"

Фото: "Інформатор"

У Дніпрі з'явилася дивовижна ялинка

У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. Усередині дерева знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.

Весь бульвар увечері буквально світиться через яскраву ілюмінацію.