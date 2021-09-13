Сконав за лічені хвилини. У Дніпропетровській області раптово помер підліток

Хлопець з друзями купили газовий балон і він почав вдихати речовину. Коли на місце приїхали медики, юнак уже був мертвий

Хлопець міг померти через газового балона. Колаж "Сьогодні"

У Дніпропетровській області в місті Першотравенськ раптово помер підліток. Допомогти хлопцю медики не змогли – він впав і помер за лічені хвилини.

Про це пише "Дніпро Час".

Реклама

Інцидент трапився у неділю, 12 вересня, близько 17:00. Загиблий вчився на першому курсі Україно-Американського ліцею міста Дніпро.

За даними ЗМІ, причиною смерті 15-річного підлітка міг стати газовий балон.

Реклама

Напередодні компанія молодих людей купила невеликий балон у місцевому супермаркеті і принесла його на територію одного з приватних будинків. Там юнак відкрив клапан балона і, за словами очевидців, став вдихати його вміст. Після цього хлопцеві стало погано і він помер.

Медики, які прибули на виклик, уже нічим не змогли допомогти – підліток був мертвий.

Небезпечні вчинки – нова тенденція у світі

Після появи інтернету і соцмереж все більше молодих людей у всьому світі йдуть на небезпечні вчинки. Деякі блогери навіть ризикують життям, щоб стати популярними в соцмережах. Але не завжди це закінчується добре.

Реклама

Для подібних випадків створили і премію Дарвіна, яка щорічно присуджується особам, які найбільш дурним способом померли або втратили здатність мати дітей.