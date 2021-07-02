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Швидкі, поліція і поранений: у Дніпрі розгорнулося побоїще

2 липня 2021 23:22

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Масова бійка сталася, за повідомленнями, через демонтаж рекламних щитів

Бійка у Дніпрі

Бійка у Дніпрі

У Дніпрі сталася масова бійка на проспекті Пушкіна – учасниками стали "Муніципальна охорона" міста і група невідомих.

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Як повідомляє telegram-канал "Дніпро оперативний" причиною жорстоких розбірок став демонтаж незаконно встановлених рекламних щитів, які вночі почали прибирати комунальники.

ОБЕРЕЖНО, НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА

На відео з місця подій видно, що один з муніципалів отримав поранення в голову. За повідомленнями, його відвезли в лікарню на поліцейському авто.

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ОБЕРЕЖНО, НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА

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На місці присутні поліція і швидкі. Деталі бійки і стан потерпілого з'ясовуються.

Нагадаємо, в Києві затримали двох місцевих жителів за опір патрульним поліцейським – ті побилися з копами. Слідчі оголосили їм про підозру і тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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