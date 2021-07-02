Швидкі, поліція і поранений: у Дніпрі розгорнулося побоїще

Бійка у Дніпрі
У Дніпрі сталася масова бійка на проспекті Пушкіна – учасниками стали "Муніципальна охорона" міста і група невідомих.
Як повідомляє telegram-канал "Дніпро оперативний" причиною жорстоких розбірок став демонтаж незаконно встановлених рекламних щитів, які вночі почали прибирати комунальники.
ОБЕРЕЖНО, НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА
На відео з місця подій видно, що один з муніципалів отримав поранення в голову. За повідомленнями, його відвезли в лікарню на поліцейському авто.
ОБЕРЕЖНО, НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА
На місці присутні поліція і швидкі. Деталі бійки і стан потерпілого з'ясовуються.
Нагадаємо, в Києві затримали двох місцевих жителів за опір патрульним поліцейським – ті побилися з копами. Слідчі оголосили їм про підозру і тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.