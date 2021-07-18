Убив медбрата ніжкою від стільця: із психлікарні під Кривим Рогом втік небезпечний пацієнт (фото)

Чоловік потрапив до закладу, тому що кидався з ножем на батьків, лікарня при цьому не охоронялася

21-річний пацієнт, що втік із психлікарні / колаж "Сьогодні"

Під Кривим Рогом з Гейківської обласної психоневрологічної лікарні втік пацієнт з шизофренією. Перед втечею він до смерті забив медбрата ніжкою від стільця.

Реклама

Про це з посиланням на поліцію повідомляє "Перший міський".

Відомо, що тіло загиблого 54-річного медпрацівника виявили близько 4:00 і з'ясувалося, що з медзакладу зник 21-річний пацієнт.

У лікарні повідомили, що тіло знайшла медсестра разом з іншим колегою в одній з палат, а пацієнт страждав на психічне захворювання і був жорстоким і агресивним.

Реклама

Один з лікарів розповів, що чоловік нібито потрапив до закладу, тому що погано поводився зі своїми батьками – кидався на них з ножем.

Керівник Гейківської психоневрологічної лікарні Микола Жир повідомив "Україна 24", що пацієнт страждає на шизофренію і знаходився на лікуванні вже понад два місяці.

"Йому 21 рік, інвалід другої групи, знаходився у нас на лікуванні більше двох місяців. Стан ніколи не був стабільним, періодично погіршувався. О третій ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав і ніжкою від стільця вдарив його в скроню", – сказав він.

Місцеві журналісти повідомляють, що підозрюваний раніше був засуджений за викрадення автомобіля і відбував умовний строк, а сама лікарня при цьому не охороняється.

Припускають, що хлопець міг втекти або до Кривого Рогу, де проживають його батьки, або в бік Миколаєва. У Дніпропетровській області оголошено план "Перехоплення".

Реклама

Нагадаємо, в Білгород-Дністровську Одеської області з психіатричної лікарні виписують пацієнтів – родичі шоковані і бояться залишатися вдома зі своїми хворими рідними.

Ми також повідомляли, що в Харкові затримали психічно хворого, підозрюваного у звірячому вбивстві матері.