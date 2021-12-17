Вбивство 4-річного хлопчика та чоловіка у Павлограді: школяру винесли вирок

У Павлограді Дніпропетровської області підлітка, який убив чоловіка та 4-річного хлопчика, покарали у вигляді довічного позбавлення волі.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Підліток сяде на довічно
Як стало відомо, у 2018 році підліток, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, з особливою жорстокістю вбив свого знайомого, 4-річного сина його співмешканки та намагався позбавити її життя. Жінка була вагітна.
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У підсумку суд підтвердив законність вироку та відмовив у задоволенні касаційної скарги сторони захисту, яка не погоджувалася з кваліфікацією злочинних дій та призначеним покаранням. Підлітка покарали у вигляді довічного позбавлення волі.
Школяр жорстоко вбив людей. Фото: Інформатор
Школяр син ексчиновників
За даними місцевих ЗМІ, хлопець навчався у 11-му класі ЗОШ №3 Павлограда і раніше вже мав проблеми із законом. Також повідомляється, що мати підлітка – колишня суддя, а прийомний батько – колишній працівник прокуратури та бізнесмен.
Усі подробиці трагедії
- У Павлограді школяр влаштував сусідам різанину. Жертвами вбивці став 30-річний чоловік та 4-річний хлопчик, а 35-річна вагітна жінка з безліччю поранень потрапила до лікарні. З місця події поліцейські вилучили зброю злочину – ніж кустарного виробництва.
- Зазначається, що про інцидент повідомив перехожий, який почув крики з приватного будинку. На подвір'ї одного з будинків він побачив убитого чоловіка та закривавлену жінку, яка сказала, що у будинку вбивають її дитину.
- Вже за кілька годин поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його. Як виявилося, хлопець звернувся по допомогу до медиків до найближчої лікарні з пораненням, яке він отримав, розбиваючи вікно у будинку своїх жертв.