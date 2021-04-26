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Вбивство в Дніпрі. Поліція встановила особу кілера

26 квітня, 12:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці продовжують розслідування зухвалого вбивства в Дніпрі – стало відомо ім'я вбивці, його розшукують

Особистість людини, яка розстріляла чоловіка біля ресторану "Артист", встановлена – це громадянин Азербайджану, 1993 року народження. Звуть Юсіф.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв, йому заочно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Розшук підозрюваного триває.

Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

Нагадаємо, 24 квітня в Дніпрі в районі Соборної площі до позашляховика підбіг кілер, який почав розстрілювати автомобіль 42-річного Анара Мамедова. Чоловік вибіг з позашляховика і впав на рейки. До нього підбіг кілер і ще кілька разів вистрілив. Від отриманих поранень потерпілий помер в кареті швидкої медичної допомоги.

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Вбивство в Дніпрі. Поліція встановила особу кілера
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Усе, що відбувається з батьком, бачила дитина, яка встигла сісти в авто. Це був трирічний хлопчик.

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