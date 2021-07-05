Українець жорстоко розправився з колишньою в Дніпрі – на жінці немає живого місця

Потерпілій вели дві операції одночасно – у неї забій мозку важкого ступеня, перелом плечової кістки, розрив печінки та переломи ребер

Винуватець ДТП кинув машину, на якій збив колишню кохану, через кілька кварталів. Фото: скріншот

У Дніпрі чоловік на легковику жорстоко помстився своїй колишній – збив жінку, коли та переходила дорогу.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Юлія Сухаревська.

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Як розповідають очевидці, зловмисник і не думав гальмувати – спочатку він збив потерпілу, а потім здав назад і переїхав двома колесами. Машину він залишив у декількох кварталах від місця події.

Постраждалу терміново прооперували – наразі жінка в реанімації на апараті ШВЛ.

"Є забій мозку важкого ступеня, перелом плечової кістки, розрив печінки, переломи ребер. Кілька годин паралельно тривали дві операції, і загроза життю зберігається", – каже заступник медичного директора Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Юрій Скребець.

Згодом з'ясувалося, що водій і 45-річна потерпіла – колишні співмешканці. Одна з версій – його помста за розрив стосунків.

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Поліцейські вже відкрили провадження через замах на вбивство.

"Нині вживаються всі заходи для встановлення місцезнаходження та затримання чоловіка, який був за кермом транспортного засобу. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі", – заявила прессекретар Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця в Дніпрі зіткнулися два автомобілі – в результаті один із транспортних засобів загорівся, загинула дівчина.

А в квітні в Дніпрі п'яний водій автомобіля Suzuki збив жінку і спробував втекти з місця аварії.

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