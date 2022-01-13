У дитсадку Дніпра бушує невідомий вірус: кількох дітей госпіталізували

Основний симптом у дітей з вірусом — блювання

Керівництво дошкільного закладу заявляє, шо інформація про вірус — фейк/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі у дитячому садку №298 — спалах невідомого вірусу. Деяких дітей госпіталізували. У садочку інформацію про вірус не підтверджують.

Про це повідомляє ТСН.

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Симптоми в дітей

"У дитячому садку 298 отруїлися діти, деякі потрапили до лікарні під крапельницю. У міській лікарні №3 ротавірус начебто виключили з діагнозу, оскільки немає температури", — написала на своїй сторінці у соцмережі керівниця громадської організації "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка.

Жінка зазначила, що в дітей різний ступінь отруєння. Основний симптом — блювання.

"Батьки обурюються, вимагають коментарів. Вони навіть планували зібратися всім разом та вимагати пояснень. Фактично у всіх дітей спостерігався блювотний рефлекс, двоє дітей потрапили до лікарні. За словами лікарів, вони нібито відкидають ротавірусну інфекцію", — розповіла ТСН Тетяна Лампіка.

Що кажуть батьки дітей?

Батьки дітей бояться публічно обговорювати інцидент, оскільки можливі конфліктні ситуації у дошкільному закладі у майбутньому. Однак анонімно кажуть, що діти й справді захворіли. Нездужання спостерігається у більшої половини вихованців однієї групи.

Мати дитини розповіла, що ситуацію намагаються врегулювати, "не виносячи сміття з хати". Подія ж сталася після того, як діти повернулися до садка з новорічних канікул.

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"Ми у групі намагаємося вжити заходів, щоб усе це усунути. Але захворіло дуже багато діток", — сказала жінка.

Що кажуть чиновники та директор садку?

У дошкільному закладі, як повідомляє ТСН, у різкій формі заявили, що інформація про інфекцію — фейк.

"Вся інформація — неправда. Вона не підтверджена. Тому я не хочу про це говорити", — зазначила директорка садка №298 Наталія Зановкіна.

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради заявили, що погано себе деякі діти дійсно відчули — помітили це 11 грудня. Наступного дня із 17 вихованців групи у садок прийшли 12.

"Стало відомо, що дві дитини перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних установах міста: одна дитина у дитячій лікарні № 6 з підозрою на ГКІ, одна дитина у хірургічному відділенні дитячої лікарні № 3 з діагнозом — ацетономічний синдром, одна дитина знаходилася вдома під наглядом батьків у зв'язку з поганим самопочуттям, двоє вихованців залишилися вдома за сімейними обставинами", — кажуть в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Крім того, додали, що у дошкільній установі провели всі необхідні дезінфікувальні заходи.

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Поняття "вірус"

Як пише Wikipedia, вірус — неклітинний інфекційний агент, який може відтворюватися лише всередині живих клітин. Віруси вражають всі типи організмів, від рослин і тварин до бактерій і архей (віруси бактерій зазвичай називають бактеріофагами). Виявлено також віруси, здатні реплікуватися лише за присутності інших вірусів (віруси-сателіти).

Віруси виявлено майже в кожній екосистемі на Землі. Вони є найчисельнішою біологічною формою. Вивченням вірусів займається наука вірусологія, розділ мікробіології.

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