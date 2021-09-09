Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

У Дніпрі дівчина живе на орендованій квартирі з телям і поросям (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
9 вересня, 20:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У центрі Дніпра люди помітили дівчину, що вигулювала порося і теля, та викликали поліцію – їм здалося, що тварини потребують допомоги
У центрі Дніпра дівчина вигулювала поросятко з телятком
У центрі Дніпра дівчина вигулювала поросятко з телятком / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі дівчина вигулювала на одній з центральних вулиць порося і теля, як виявилося, вони живуть з нею на орендованій квартирі. Але небайдужим перехожим здалося, що тварини перебувають у неналежному стані й вони викликали поліцію.

Про це повідомляє "Інформатор. Дніпро".

Реклама

Юна іноземка вигулювала теля у центрі міста
Юна іноземка вигулювала теля у центрі міста / Фото: Інформатор

Як виявилося, дівчина, яка представилася Алісою, – іноземка, що насправді врятувала тварин від смерті, викупивши їх за досить великі суми, "щоб їх не вбили і не з'їли". А живуть вони з нею на квартирі, яку вона винаймає.

До цього перехожі помітили, що теля виснажене і вирішили викликати поліцію, щоб його вилучили, тому коли дівчина повернулася за твариною їй його не віддали. Водночас правоохоронці, які прибули на виклик, з'ясували, що підстав для вилучення немає.

Реклама

Порося уже давно живе у дівчини
Порося уже давно живе у дівчини / Фото: Інформатор

Аліса розповіла, що купила телятко недавно в одному з сіл через майданчик OLX за 2000 гривень, а порося живе з нею давно і нібито обійшлося їй у 20 тис. гривень.

Навколо телятка зібралися перехожі
Навколо телятка зібралися перехожі / Фото: Інформатор

Реклама

Поліцейські перевірили місце проживання дівчини і дійшли до висновку, що тварини живуть у чудових умовах та вирішили, що свинці цілком комфортно, а от для теляти на ім'я Cawcar приміщення явно не підходить. Проте й сама Аліса була не проти помістити його в притулок, оскільки її основна мета – порятунок тварин.

Тому вона написала відмову від Cawcar.

Нагадаємо, в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

Ми також писали, що в Києві на Позняках догхантери розкидають сосиски з голками. Таке "частування" місцеві жителі виявили на перетині проспекту Григоренка та Княжого Затону.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

9 вересня 1991. Верховна Рада України прийняла постанову про введення в обіг на території держави з 1 січня 1992 року купонів багаторазового використання...

Зануритись у той день
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.62

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 663 випадки за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Кому не можна вакцинуватися від COVID-19
Запитай у лікаря
заводимо будильник:
MET GALA

13 вересня

Чим дивуватиме бал
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Субота, 11 вересня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Перший кадр з Кіану Рівзом із "Матриці 4"
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідеї для відпустки
Що необхідно знати перед тим, як відправитися до Мексики
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти