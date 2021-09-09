У Дніпрі дівчина живе на орендованій квартирі з телям і поросям (відео)

У центрі Дніпра люди помітили дівчину, що вигулювала порося і теля, та викликали поліцію – їм здалося, що тварини потребують допомоги

У центрі Дніпра дівчина вигулювала поросятко з телятком / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі дівчина вигулювала на одній з центральних вулиць порося і теля, як виявилося, вони живуть з нею на орендованій квартирі. Але небайдужим перехожим здалося, що тварини перебувають у неналежному стані й вони викликали поліцію.

Про це повідомляє "Інформатор. Дніпро".

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Юна іноземка вигулювала теля у центрі міста / Фото: Інформатор

Як виявилося, дівчина, яка представилася Алісою, – іноземка, що насправді врятувала тварин від смерті, викупивши їх за досить великі суми, "щоб їх не вбили і не з'їли". А живуть вони з нею на квартирі, яку вона винаймає.

До цього перехожі помітили, що теля виснажене і вирішили викликати поліцію, щоб його вилучили, тому коли дівчина повернулася за твариною їй його не віддали. Водночас правоохоронці, які прибули на виклик, з'ясували, що підстав для вилучення немає.

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Порося уже давно живе у дівчини / Фото: Інформатор

Аліса розповіла, що купила телятко недавно в одному з сіл через майданчик OLX за 2000 гривень, а порося живе з нею давно і нібито обійшлося їй у 20 тис. гривень.

Навколо телятка зібралися перехожі / Фото: Інформатор

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Поліцейські перевірили місце проживання дівчини і дійшли до висновку, що тварини живуть у чудових умовах та вирішили, що свинці цілком комфортно, а от для теляти на ім'я Cawcar приміщення явно не підходить. Проте й сама Аліса була не проти помістити його в притулок, оскільки її основна мета – порятунок тварин.

Тому вона написала відмову від Cawcar.

Нагадаємо, в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

Ми також писали, що в Києві на Позняках догхантери розкидають сосиски з голками. Таке "частування" місцеві жителі виявили на перетині проспекту Григоренка та Княжого Затону.