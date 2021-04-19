У Дніпрі копи врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки (відео)

Дівчина скаржилася на проблеми в житті і на роботі

У Дніпрі поліцейські врятували дівчину, яка мала намір стрибнути з Нового мосту і покінчити з життям. Пізніше вона поскаржилася на проблеми в житті і на роботі.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

У поліцію звернувся водій, який повідомив, що проїжджаючи по Новому мосту він побачив що сидить на його огородженні жінка. Цю інформацію підтвердили і камери відеоспостереження.

На місці НП копи особисто переконалися, що дівчина стоїть на краю огорожі.

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"Напарники схопили її та витягли з небезпечного місця. Врятована плакала і перебувала у пригніченому стані через негаразди в житті та на роботі. Патрульні викликали швидку. Після огляду лікарів та спілкування з поліцейськими жінка заспокоїлася", – пишуть у відомстві.

Раніше ми писали, що вриваючись на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі в Солом'янському районі Києва, в результаті якого загинув чоловік, розслідують як самогубство.

Тим часом свідки розповідають, що чоловік перед вибухом довго сидів на лавці.

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