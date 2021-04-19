У Дніпрі копи врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки (відео)

У Дніпрі поліцейські врятували дівчину, яка мала намір стрибнути з Нового мосту і покінчити з життям. Пізніше вона поскаржилася на проблеми в житті і на роботі.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.
У поліцію звернувся водій, який повідомив, що проїжджаючи по Новому мосту він побачив що сидить на його огородженні жінка. Цю інформацію підтвердили і камери відеоспостереження.
На місці НП копи особисто переконалися, що дівчина стоїть на краю огорожі.
"Напарники схопили її та витягли з небезпечного місця. Врятована плакала і перебувала у пригніченому стані через негаразди в житті та на роботі. Патрульні викликали швидку. Після огляду лікарів та спілкування з поліцейськими жінка заспокоїлася", – пишуть у відомстві.
Раніше ми писали, що вриваючись на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі в Солом'янському районі Києва, в результаті якого загинув чоловік, розслідують як самогубство.
Тим часом свідки розповідають, що чоловік перед вибухом довго сидів на лавці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк