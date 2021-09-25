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У Дніпрі легковик врізався у сміттєвоз – загинула дівчина (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 11:56
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В результаті ДТП водія та трьох пасажирів легковика затисло металевими конструкціями понівеченої автівки
Попередньо відомо, що легковик Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу
Попередньо відомо, що легковик Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі вночі, 25 вересня, легковушка зіткнулась з сміттєвозом – в аварії загинула дівчина 2001 року народження, ще троє пасажирів постраждали.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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За даними рятувальників, легковик Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі сміттєвозом "МАЗ". В результаті ДТП водія та трьох пасажирів легковика затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.

Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

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"За допомогою гідравлічного різака та розтискача, надзвичайники зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та рульову колонку, деблокували трьох постраждалих та вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження", - йдеться у повідомлені.

Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

Медики, що прибули на місце, госпіталізували до одного із медзакладів Дніпра врятованих двох молодих чоловіків та дівчину. Водій та пасажир автомобіля "МАЗ" не постраждали.

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Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

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Головні причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері в неділю, 12 вересня, автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу, збив кілька пішоходів, зніс світлофор і врізався у будинок. Постраждали щонайменше чотири людини.

Напередодні поліція Запорізької області затримала п'яного водія, який увечері 11 вересня на BMW Х5 збив пішохода на Мелітопольському шосе у Бердянську. У його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.

Ми також писали, що в Києві таксист заснув за кермом, у результаті чого автомобіль з пасажиркою перекинувся.

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