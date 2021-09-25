У Дніпрі легковик врізався у сміттєвоз – загинула дівчина (фото, відео)

В результаті ДТП водія та трьох пасажирів легковика затисло металевими конструкціями понівеченої автівки

Попередньо відомо, що легковик Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі вночі, 25 вересня, легковушка зіткнулась з сміттєвозом – в аварії загинула дівчина 2001 року народження, ще троє пасажирів постраждали.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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За даними рятувальників, легковик Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі сміттєвозом "МАЗ". В результаті ДТП водія та трьох пасажирів легковика затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.

Фото: пресслужба ДСНС

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"За допомогою гідравлічного різака та розтискача, надзвичайники зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та рульову колонку, деблокували трьох постраждалих та вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження", - йдеться у повідомлені.

Фото: пресслужба ДСНС

Медики, що прибули на місце, госпіталізували до одного із медзакладів Дніпра врятованих двох молодих чоловіків та дівчину. Водій та пасажир автомобіля "МАЗ" не постраждали.

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Фото: пресслужба ДСНС

Головні причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері в неділю, 12 вересня, автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу, збив кілька пішоходів, зніс світлофор і врізався у будинок. Постраждали щонайменше чотири людини.

Напередодні поліція Запорізької області затримала п'яного водія, який увечері 11 вересня на BMW Х5 збив пішохода на Мелітопольському шосе у Бердянську. У його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.

Ми також писали, що в Києві таксист заснув за кермом, у результаті чого автомобіль з пасажиркою перекинувся.