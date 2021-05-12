У Дніпрі чоловік закрився у квартирі і погрожував вибухом: будинок взяли штурмом (фото)

Порушник був у квартирі своєї співмешканки і не йшов на контакт з копами, свої дії чоловік так і не зміг пояснити

/ Фото: Інформатор

У Дніпрі вранці 12 травня чоловік закрився у квартирі і погрожував підірвати або спалити багатоповерхівку. Наразі чоловіка затримано.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався у квартирі на першому поверсі по вулиці Героїв, 23. За попередньою інформацією, порушник прийшов до своєї співмешканки. Коли жінка повела дитину в дитячий сад, він забарикадувався у квартирі і став погрожувати. Однак свої мотиви чоловік не назвав.

На місце приїхали працівники Нацполіціъ, рятувальники, газова служба та медики швидкої допомоги. Через те, що зловмисник не йшов на контакт, викликали спецпризначенців, вони взяли квартиру штурмом.

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Чоловіка знайшли в підвалі квартири, де він ховався. Коли його виводили з під'їзду, у нього випав предмет, схожий на гранату. Очікується приїзд вибухотехніків.

Поки на місці працюють слідчі.

Нагадаємо, раніше в Криму чоловік погрожував підірвати школу.

Крім того, у Миколаєві спецназівці штурмували квартиру, де закрився чоловік з гранатою.