У Дніпрі чоловік вдерся до чужого будинку через вікно і побив дитину (фото)

Зухвале пограбування сталося в одному з приватних будинків Дніпра – зловмисник напав на дитину – подробиці

У Дніпрі зловмисник проник до приватного будинку, де знаходився 12-річний хлопчик. Він побив дитину і з награбованим зник з місця злочину. Підозрюваного вже заарештували.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався в одному з будинків по вулиці Макіївській у Новокодацькому районі міста. Як встановили поліцейські, зловмисник зайшов на територію домоволодіння і через вікно проник до будинку.

На момент скоєння злочину у будинку перебувала 12-річна дитина. Коли підліток прокинувся від шуму і побачив невідомого чоловіка, зловмисник побив дитину і втік.

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Поліцейські встановили особу нападника – ним виявився 42-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий житель. Його затримали і повідомили про підозру за статтею "розбій".

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Сьогодні, 8 травня, Ленінським районним судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

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Раніше ми повідомляли, що під Дніпром чоловік жорстоко побив дев'ятирічного кривдника сина.

Також нагадаємо, на Прикарпатті чоловік жорстоко побив 4-річну дитину.