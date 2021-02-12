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У Дніпрі на пожежі врятували трьох людей і кота (фото)

12 лютого, 14:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Займання сталося в житловому будинку на 2-му поверсі

У Дніпрі на вулиці Калиновій в Індустріальному районі загорілася квартира.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, інцидент стався 12 лютого о 8:23. Рятувальники негайно виїхали на місце події. Виявилося, що горить квартира на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі врятовані двоє хлопчиків 2020 і 2015 народження, жінка 1992 року народження та кіт.

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Пожежа локалізована о 8:57 і ліквідована о 9:04.

До гасіння пожежі залучалися 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині на пожежі врятували собак і котів. Їх вдалося врятувати із задимленого приміщення.

Також нагадаємо, в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири особи. Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів.

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Дніпро рятувальники кіт пожежа
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