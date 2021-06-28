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У Дніпрі охоронці пляжу нацькували на відпочивальників ротвейлера (відео)

28 червня 2021 22:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Очевидці стверджують, що поліція не реагувала на агресію охоронців та їхнього собаки, зокрема й проти жінок

У Дніпрі охоронці пляжу біля Блакитного озера нацькували службового собаку на відпочивальників, з якими у них виник конфлікт, у результаті від зубів ротвейлера постраждали чоловік і жінка.

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Про це повідомив місцевий Telegram-канал Дніпра.

За даними каналу, конфлікт між охоронцями пляжу і відпочивальниками виник через те, що людям з дітьми не дозволяли купатися на приватному пляжі. Під час сварки охоронець застосував газовий балончик, а потім зняв намордник із пса і той кинувся на чоловіка.

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Крім того, за словами очевидців, та ж собака потім тягала жінку по землі за ногу, а поліція, що приїхала на виклик, нібито не втручалася.

"Мусора розбиратися не стали, при них охорона кидалася на жінок, та ж собака тягала жінку по підлозі за ногу, а поліція тупо звалила", – розповів один із свідків.

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Водночас думки очевидців щодо інциденту розділилися. Одні стверджують, що підстав для застосування газу і службової собаки не було, інші кажуть, що постраждалі були напідпитку і поводилися зухвало.

"Люди були в повному адекваті. Вони жителі Єлизаветівки і хотіли, щоб діти викупалися на пляжі. Охоронець почав виступати, зловживати службовим становищем. Далі він штовхав цих людей, їм як би 50+, мав би совість... Запшикав чоловіка балоном і пустив собаку" , – цитує видання свідків.

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Нагадаємо, житель Рівненського району забив сусідського собаку, тому що тварина з'їла його курку, а власник не хотів розплачуватися. Тепер чоловіка судитимуть, йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Ми також писали, що в Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний хлопець. На місці працювали медики, але врятувати потерпілого не вдалося – усе через те, що очевидці вчасно не надали допомоги дитині.

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