У Дніпрі орудують шахраї: глушать сигналізації і обчищають авто (відео)

Водій думає, що машина закрита, і йде, залишивши відкрите авто, чим і користуються злочинці

У Дніпрі водії скаржаться на шахраїв. Кажуть, на парковках міста не можуть поставити машину на сигналізацію і розблокувати двері.

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Фахівці пояснюють це тим, що на парковках працюють зловмисники, які використовують так звані "глушилки".

"Припустимо, що в чорному автомобілі сидять зловмисники. Їх, як правило, працює не менше двох людей. У одного з них в руках, так звана, "глушилка". Що це таке? Це спеціальний пристрій, який глушить, перекриває сигнали, які подаються людиною від його ключа", – розповідає експерт з автомобільної безпеки Микита Нем'ятий.

Так, за його словами, водій думає, що машина закрита, і йде, залишивши відкрите авто, чим і користуються злочинці.

Раніше повідомлялося, що Рада посилила відповідальність за крадіжку авто.

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