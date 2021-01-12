У Дніпрі орудують шахраї: глушать сигналізації і обчищають авто (відео)

У Дніпрі водії скаржаться на шахраїв. Кажуть, на парковках міста не можуть поставити машину на сигналізацію і розблокувати двері.
Фахівці пояснюють це тим, що на парковках працюють зловмисники, які використовують так звані "глушилки".
"Припустимо, що в чорному автомобілі сидять зловмисники. Їх, як правило, працює не менше двох людей. У одного з них в руках, так звана, "глушилка". Що це таке? Це спеціальний пристрій, який глушить, перекриває сигнали, які подаються людиною від його ключа", – розповідає експерт з автомобільної безпеки Микита Нем'ятий.
Так, за його словами, водій думає, що машина закрита, і йде, залишивши відкрите авто, чим і користуються злочинці.
Раніше повідомлялося, що Рада посилила відповідальність за крадіжку авто.
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