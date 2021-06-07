У Дніпрі від опіків померла дитина – боролась за життя два тижні

Хлопчика госпіталізували в лікарню з серйозними опіками, але лікарям не вдалося врятувати його життя

У Дніпрі помер 12-річний хлопчик, який 22 травня випадково підпалив себе.

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Про це повідомив директор ОДКБ Олексій Власов, передає "Інформатор".

За життя він боровся близько двох тижнів, хлопчик помер в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні.

Попередньо встановлено, що хлопчик зі своїм товаришем виявили пакет з пляшкою. Заради інтересу вони вирішили підпалити рідину і вилили її на лавочці. В результаті пляшка відскочила на потерпілого і він запалав. З серйозними опіками його доставили в лікарню.

Раніше в Харкові помер п'ятирічний хлопчик з апендицитом. Через втрачений час дитину не встигли врятувати.

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Також нещодавно у Вінницькій області трирічний хлопчик впав з п'ятого поверху і залишився живий. Зараз він у лікарні.

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