У Дніпрі відкрили резиденцію Святого Миколая: куди можна віднести подарунки для дітей

Подарунки для дітей можуть принести всі охочі до центру з 09:00

Пункт збору подарунків для дітей працює вже третій рік поспіль / Колаж "Сьогодні"

Туристичний інформаційний центр у Дніпрі проводить благодійну акцію "Микола про тебе не забуде". Так можна буде привітати зі святомдітей із малозабезпечених сімей.

Про це повідомляє міська рада Дніпра.

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Де і як працюватиме пункт збору подарунків

Пункт збору подарунків працюватиме на площі Героїв Майдану, 1. Він збирає подарунки для дітей уже третій рік поспіль. Центр відкрито з 9:00 до 18:00.

Що потрібно приносити для дітей

Усі бажаючі можуть прийти за вказаною адресою та взяти з собою все, що може принести радість дівчатам та хлопчикам: канцелярію, іграшки, книги, солодощі.

У Дніпрі працює резиденція Святого Миколая. Фото: міської ради Дніпра

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У Дніпрі працює резиденція Святого Миколая. Фото: міської ради Дніпра

Як святкуватимуть Новий рік у Києві

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг "Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

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Також буде ковзанка. Там одночасно зможуть кататись до 500 відвідувачів. Поруч будуть гірки. Оранжерею перетворять на скляний будиночок. Також гостям покажуть мюзикл.

В одному із павільйонів розгорнуть музей Нового року. Серед експонатів будуть: ватяні, скляні, металеві, дротяні ялинкові іграшки XIX-ХХ століть та предмети святкового побуту.

В іншому павільйоні буде парк казкових героїв. У концерт-холі представлять мультипросторову шоу-подорож.

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