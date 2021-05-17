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Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво

17 травня, 17:49

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

Співробітник патрульної поліції Максим Калиняк заявив про напад – всі подробиці інциденту

Чинний співробітник патрульної поліції в Дніпропетровській області, старший сержант Максим Калиняк стверджує, що на нього напало керівництво Управління патрульної поліції.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Youtube.

За його словами, до нападу причетний заступник начальника УПП в Дніпропетровській області В'ячеслав Маслюк. Калиняк хотів зафіксувати на відео ознайомлення з наказом, з яким конкретно поки невідомо. Це нібито не сподобалося Маслюку і він, за словами патрульного, напав на нього в присутності інших правоохоронців.

Він стверджує, що зараз причетні до нападу видаляють відео з камер спостереження. Самого потерпілого забрала швидка допомога.

У пресслужбі патрульної поліції України "Сьогодні" повідомили, що зараз з'ясовують усі подробиці та обставини, пізніше обіцяють прокоментувати інцидент.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові чоловік напав на патрульних.

Також нагадаємо, в Одесі двоє хлопців побили копа і забрали його пістолет. Напад стався на закритій території.

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