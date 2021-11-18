У Дніпрі підліток порізав живіт і шию, а потім стрибнув з вікна: у якому він стані

Внаслідок падіння 17-річний хлопець також отримав струс мозку

У Дніпрі 17-річний хлопець хотів накласти на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 17-річний хлопець намагався накласти на себе руки. Його доставили до обласної дитячої клінічної лікарні з порізами на животі та шиї.

Про це повідомляє "Інформатор".

Реклама

Деталі НП

Як стало відомо, НП сталася увечері 17 листопада. За попередньою інформацією, 17-річний хлопець самостійно вколов собі інсулін, порізав шию та живіт, після чого вистрибнув із другого поверху.

Внаслідок падіння він також отримав струс мозку. Підлітка, що лежав на землі, побачили перехожі, які й викликали "швидку".

У якому стані підліток зараз?

Хлопець знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, всю необхідну допомогу йому вже надали, наразі його життю нічого не загрожує.

Реклама

Найчастіші причини самогубств серед підлітків

Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства серед підлітків.

За інформацією BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. До того ж, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

Реклама

Раніше ми писали: