У Дніпрі після дощу в небі з'явилися відразу три веселки: яскраві фото

Жителі Дніпра милуються незвичайним природним явищем і показують, які веселки в різних куточках міста

У Дніпрі після рясних дощів на небі з'явилися аж три веселки. Місцеві жителі публікують фото красивого природного явища.

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Про це написав мер міста Борис Філатов у Facebook.

Він сповістив, що нині перебуває в Києві і не може на власні очі побачити цю красу, тому попросив користувачів накидати в коментарях фото і відео.

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"Дніпряни, земляки дорогі, я тут сиджу в нудному Києві, а кажуть, у нас в Дніпрі райдуга! Та така шикарна, що ніколи такої не бачили. Очей не відведеш. Накидайте фоток, будь ласка, у коментарі. Люблю наше місто", – написав мер.

Після його повідомлення місцеві жителі опублікували багато знімків і відеозаписів.

"Судячи з коментів, усе місто було зайняте – фотографувало веселку", – написала Катерина Поліщук.

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Нагадаємо, нещодавно в Києві після обіцяного синоптиками дощу високо в небі розкинулася весняна веселка.

Крім того, цієї зими в Тернопільській області в небі помітили незвичайне для цієї пори року явище.