Русский
$ 27,42
33,49
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

У Дніпрі після дощу в небі з'явилися відразу три веселки: яскраві фото

20 травня, 11:32

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жителі Дніпра милуються незвичайним природним явищем і показують, які веселки в різних куточках міста

У Дніпрі після рясних дощів на небі з'явилися аж три веселки. Місцеві жителі публікують фото красивого природного явища.

Реклама

Про це написав мер міста Борис Філатов у Facebook.

Він сповістив, що нині перебуває в Києві і не може на власні очі побачити цю красу, тому попросив користувачів накидати в коментарях фото і відео.

Реклама

"Дніпряни, земляки дорогі, я тут сиджу в нудному Києві, а кажуть, у нас в Дніпрі райдуга! Та така шикарна, що ніколи такої не бачили. Очей не відведеш. Накидайте фоток, будь ласка, у коментарі. Люблю наше місто", – написав мер.

В тренді
Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміни
В тренді
Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)
В тренді
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26

Після його повідомлення місцеві жителі опублікували багато знімків і відеозаписів.

"Судячи з коментів, усе місто було зайняте – фотографувало веселку", – написала Катерина Поліщук.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно в Києві після обіцяного синоптиками дощу високо в небі розкинулася весняна веселка.

Крім того, цієї зими в Тернопільській області в небі помітили незвичайне для цієї пори року явище.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)Дніпро
У Дніпрі копи
У Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом (відео)Дніпро
У Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області "зникли" вилучені під час обшуків товари. Під підозрою експрокурорДніпро
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнт
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнтДніпро
Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміни
Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміниДніпро
На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалу
На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалуДніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти