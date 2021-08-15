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У Дніпрі прогримів вибух в житловому будинку, є загиблі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
15 серпня, 15:35
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Вранці 15 серпня в квартирі на першому поверсі будинку №37 на вулиці Шмідта в Дніпрі прогримів вибух. Почалася пожежа
Від вибуху в будинку вибило вікна. Фото: Інформатор
Від вибуху в будинку вибило вікна. Фото: Інформатор

У Центральному районі Дніпра в житловому будинку стався вибух. Двоє людей загинули.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, повідомлення про вибух на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта надійшло в поліцію близько 8:50 15 серпня.

Внаслідок події загинули чоловік і жінка, які перебували в квартирі.

За попередньою інформацією в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС і газової служби.

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За даним фактом слідчим відкрито два кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з поміткою – нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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