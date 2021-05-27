У Дніпрі перехожі самостійно підняли перевернуте через ДТП авто: відео

У Дніпрі 27 травня сталася смертельна ДТП – зіткнулися Lexus і Hyundai. Один чоловік загинув.
Про це повідомляє "Інформатор".
Аварія трапилася на перехресті Драгоманова і Грушевського. За попередньою інформацією, водій Lexus рухався по вулиці Грушевського, а Hundai виїжджав із Драгоманова і не пропустив авто.
/ Фото: Інформатор
Водій Lexus отримав травми і зміг самостійно вибратися з машини. Чоловік, який був за кермом іншого авто, загинув. На місці працювали рятувальники, поліція і медики швидкої.
/ Фото: Інформатор
У Мережі опублікували відео, як перехожі самостійно підняли перевернутий автомобіль.
Нагадаємо, в Одеській області в ДТП загинула жінка-водій, а її діти потрапили до лікарні.
Крім того, на Волині в Луцькому районі водій вантажівки Renault RVI збив 60-річну жінку.