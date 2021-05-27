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У Дніпрі перехожі самостійно підняли перевернуте через ДТП авто: відео

27 травня, 20:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Дніпрі вналідок серйозної ДТП перекинувся Hyundai – очевидці своїми силами поставили автомобіль на місце

У Дніпрі 27 травня сталася смертельна ДТП – зіткнулися Lexus і Hyundai. Один чоловік загинув.

Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія трапилася на перехресті Драгоманова і Грушевського. За попередньою інформацією, водій Lexus рухався по вулиці Грушевського, а Hundai виїжджав із Драгоманова і не пропустив авто.

/ Фото: Інформатор

Водій Lexus отримав травми і зміг самостійно вибратися з машини. Чоловік, який був за кермом іншого авто, загинув. На місці працювали рятувальники, поліція і медики швидкої.

/ Фото: Інформатор

У Мережі опублікували відео, як перехожі самостійно підняли перевернутий автомобіль.

Нагадаємо, в Одеській області в ДТП загинула жінка-водій, а її діти потрапили до лікарні.

Крім того, на Волині в Луцькому районі водій вантажівки Renault RVI збив 60-річну жінку.

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