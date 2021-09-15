У Дніпрі стався теракт – вибухнув автомобіль із сапером АТО

Після вибуху машина почала палахкотати. На місце викликали поліцію і рятувальників

На місці працюють правоохоронці. Фото: ГУНП

У Дніпрі вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

Як повідомили "Сьогодні" власні джерела в поліції, попередньо, спрацював потужний вибуховий пристрій. Очевидно, був закладений в машину.

"Зараз встановлюється зв'язок між загиблими, ким вони були одне одному. Так як злочин кваліфіковано як теракт, злочин розслідує не лише поліція, але і СБУ", – сказали нам в поліції.

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Що відомо

Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку.

Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

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Встановлюються всі обставини події. Правоохоронці обіцяють оновлювати інформацію.

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Загинули прессекретар ДСНС і ветеран АТО

Правоохоронці встановили, що однієї із загиблих виявилася прессекретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на пресслужбу ДСНС України.

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Другим загиблим виявився ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак.

Зліва на фото загибла Дарина Гречіщева, праворуч – Олексій Кавлак. Фото: соцмережі

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