У Дніпрі стався теракт – вибухнув автомобіль із сапером АТО

У Дніпрі вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини. Поліція кваліфікувала подію як теракт.
Як повідомили "Сьогодні" власні джерела в поліції, попередньо, спрацював потужний вибуховий пристрій. Очевидно, був закладений в машину.
"Зараз встановлюється зв'язок між загиблими, ким вони були одне одному. Так як злочин кваліфіковано як теракт, злочин розслідує не лише поліція, але і СБУ", – сказали нам в поліції.
Що відомо
Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку.
Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
Встановлюються всі обставини події. Правоохоронці обіцяють оновлювати інформацію.
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Загинули прессекретар ДСНС і ветеран АТО
Правоохоронці встановили, що однієї із загиблих виявилася прессекретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на пресслужбу ДСНС України.
Другим загиблим виявився ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак.
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