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У Дніпрі прорвало газову і водну труби: фонтан з бруду бив з-під землі (відео)

7 липня 2021 11:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Співробітники комунальної служби приїхали повернути людям воду, але випадково залишили ще й без газу

Газову трубу пошкодили під час розкопування землі. Фото: Інформатор, колаж "Сьогодні"

Газову трубу пошкодили під час розкопування землі. Фото: Інформатор, колаж "Сьогодні"

У Дніпрі комунальники виїхали на виклик в один зі спальних районів для усунення прориву труби. Однак під час розкопування землі, вони випадково зачепили газову трубу, пошкодивши її.

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Клименко, внаслідок чого газ під високим тиском почав викидати з ями воду зі шматками грунту. Фонтан піднявся на декілька метрів. А різкий запах газу було чути на великій відстані.

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На місце прибула газова служба, яка перекрила подачу газу.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові прорвало трубу водогону. Потік води підтопив приватні ділянки, та пошкодив паркан одного з будинків.

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Також нагадаємо, у передмісті Києва прорвало газопровід. На місці аварії утворилася величезна земляна воронка, а ось споруди – не постраждали.

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