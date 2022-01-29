У Дніпрі прощаються із загиблими під час стрілянини на "Південмаші": відео (оновлюється)

Внаслідок трагедії загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії та громадянська дівчина

У Дніпрі прощаються із загиблими під час страшної стрілянини. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 29 січня, у Дніпрі розпочалося прощання із загиблими під час страшної стрілянини. У страшній бійні розстріляли п'ятьох людей.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Вранці, 29 січня, тіла загиблих внаслідок стрілянини занесли до приміщення палацу культури. Саме тут відбудеться прощання із розстріляними.

Попрощатися із загиблими прийшло багато людей.

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На прощання із загиблими також приїхав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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У Дніпрі прощаються із загиблими під час стрілянини. Фото: Всеволод Прокоф'єв, "Сьогодні"

У палаці культури настала хвилина мовчання на вшанування загиблих.

Коротко про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримуватиметься у СІЗО.

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