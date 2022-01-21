У Дніпрі жінка напідпитку кидалася під машини й отримала за це по обличчю (відео)

На вулиці Шмідта у Дніпрі жінка напідпитку кидалася під колеса машин. Один з водіїв зробив їй фізичне зауваження, але це не допомогло.
Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Дніпро зараз".
На відео видно, як жінка бігає по проїзнй частині та блокує рух автомобілів.
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Зі слів очевидців, жінка вискочила під авто і вдарила його ногою. Але водій не терпів і вдарив її по обличчю.
Після того, як жінку вдарили, вона не перестала заважати водіям.
Причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.
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