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У Дніпрі п'яний водій збив жінку та втік з місця аварії

19 квітня, 20:34

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Жінку госпіталізували з черепно-мозковою травмою, вона знаходиться у важкому стані в одному з медичних закладів міста

У понеділок, 19 квітня, в Дніпрі водій автомобіля Suzuki збив жінку і зник з місця аварії.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Очевидці аварії відразу ж викликали поліцію і медиків на місце аварії. Правоохоронцям описали автомобіль і дали відео з камер спостереження. Через кілька хвилин вони затримали 43-річного чоловіка.

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Виявилося, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. У нього зафіксували 2,33 проміле алкоголю в крові, при допустимій кількості – 0,2.

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Постраждалу у тяжкому стані забрала швидка – у неї відкрита черепно-мозкова травма. Через кілька хвилин після ДТП винуватця затримали поліцейські.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

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Нагадаємо, раніше в Миколаївській області бус з померлими від COVID-19 потрапив в ДТП .

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аварія ДТП Дніпро збили
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