У Дніпрі зіткнулися дві іномарки: авто – вщент, є постраждалі (фото)

На місці аварії працювали дві бригади швидкої допомоги

У Дніпрі на перехресті Запорізького шосе і вулиці Джинчарадзе сталася ДТП за участю автомобілів Mercedes і Renault. Внаслідок аварії постраждали дві людини.

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Як повідомляє "Інформатор", за попередньою інформацією, Mercedes рухався по Запорізькому шосе в бік виїзду з міста. Renault їхав зі сторони вулиці Космічної до проспекту Гагаріна.

На перехресті з вул. Джинчарадзе водій Renault не надав перевагу другому автомобілю і зробив поворот. Водій Mercedes не встиг зреагувати на цей маневр і внаслідок Mercedes вдарив Renault у правий бік.

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На місці події працювали правоохоронці, дві бригади швидкої допомоги і фахівці ДСНС. Водія Renault відвезли в лікарню ім. Мечникова з підозрою на перелом кісток тазу і правої руки. Пасажира Mercedes госпіталізували в міську клінічну лікарню №16.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів. Внаслідок зіткнення одне з авто загорілося.

Також нагадаємо, під Житомиром п'яний водій збив підлітків.

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