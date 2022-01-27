У Дніпрі під час кривавої стрілянини загинула цивільна – соцмережа

Злочинця продовжують шукати по всій області

Під час стрілянини у Дніпрі померла громадянська. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі під час страшної стрілянини загинула одна цивільна. Пошуки зловмисника досі тривають.

Про це повідомили у МВС, передає Telegram-канал "Зрада чи Перемога".

Реклама

Деталі

Як стало відомо, серед загиблих під час стрілянини у Дніпрі 4 військові та одна цивільна. Наразі пошуки злочинця продовжуються.

"Цивільна загибла – дівчина 1986 року народження. Звати Віра. Чи співробітниця заводу – встановлюється", – повідомило наше джерело в правоохоронних органах.

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.

Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та "швидку". Зловмисник втік, його досі не знайшли.

Реклама

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено. Було введено план "Сирена". Солдата ще не спіймали.

Стрілок – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

Реклама

"У місті запроваджено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки невідомі. На місце події терміново поїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан", – йдеться у повідомленні поліції.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року.

"Був долучений до охорони Південмашу. Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Раніше ми писали: