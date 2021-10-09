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У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа – вогонь повністю охопив житловий будинок (фото, відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 жовтня, 23:54
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У Дніпрі рятувальники ліквідовують пожежу в будівлі – через великий вогонь вони не можуть перевірити, чи є всередині люди
У Дніпрі горить приватний будинок
У Дніпрі горить приватний будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 9 жовтня, в Дніпрі, де під час пожежі померли дві людини, на вулиці Ливарній почалася масштабна пожежа в приватному будинку. На місце прибули рятувальники, які ліквідують загоряння.

Про це повідомляє "Інформатор".

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За даними ЗМІ, будівля спалахнула близько 19:30.

Фото: "Інформатор"
Фото: "Інформатор"

Поки невідомо, чи були в приміщенні люди – вогонь охопив весь будинок і рятувальники не могли зайти всередину.

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Зараз на місці працюють 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 8 жовтня, відбулося 466 пожеж, п'ять людей померли у вогні. А з початку року сталося 61 656 загорянь, 1176 людей загинули, 1021 постраждали.

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Найбільше загорянь – 20 542 – було в житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 083 379
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 495 411
Всього введених доз 13 578 790
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