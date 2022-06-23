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У Дніпрі затримали чоловіка, який з вікна кинув у дітей гранату (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 01:59
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Внаслідок цього постраждав 11-річний хлопчик
Поліція затримала зловмисника/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області, колаж: "Сьогодні"
Поліція затримала зловмисника/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області, колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який з вікна багатоповерхівки кинув у дітей гранату. Його знайшли у власній квартирі.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Деталі

22 червня приблизно о 19:30 правоохоронцям надійшло повідомленням про вибух біля будинку на Запорізькому шосе в Шевченківському районі Дніпра. Внаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано.

Під час спецоперації чоловіка, причетного до вибуху гранати, було затримано у власній квартирі.

"Затриманим виявився 54-річний місцевий житель. Як з'ясували правоохоронці, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув предмет, схожий на гранату, з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем проживання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з вікна/Фото: Національна поліція Дніпропетровської області
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Під Луцьком на гранаті підірвався військовослужбовець

У селі Зміїнець Луцького району Волинської області 19 червня на гранаті підірвався військовослужбовець.

За попередньою інформацією поліції, граната, яку із собою мав чоловік, випала і здетонувала. Через це військовий загинув. Чоловік 1984 року народження, з Кіровоградської області, перебував на лікуванні в медичному закладі Волинської області.

На місці, де стався нещасний випадок, працювали поліцейські та медики. В оперативній диспетчерській Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що медичної допомоги чоловіку не надавали.

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"Не надавалася допомога. Були травми, несумісні з життям", – повідомили у швидкій.

Усі деталі події встановлюють відповідні органи.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під Житомиром однорічна дівчинка отримала поранення через вибух гранати. Також ми писали, що в Ірпені мародери кинули гранату в жінок, щоб ті не "здали" їх поліції.

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