Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - Рома: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🇩🇪 НІмеччина після виборів ⚡ Газовий скандал з Угорщиною
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

У лікарні Дніпра заповнена COVID-реанімація. Усі пацієнти – противники вакцинації

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 вересня, 16:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Директор медустанови вказав, що лабораторія лікарні Мечникова на добу виконує 1000 аналізів і 30-40% є позитивними
Коронавірус поширюється Україною
Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі реанімація у COVID-відділенні лікарні імені Мечникова зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. Усі хворі – люди, які не отримали вакцину.

Про це розповів директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

Реклама

Читайте також:

"Противники вакцинації сьогодні є нашим основним контингентом. На щастя, з 15 важких хворих нам вдалося вилікувати всіх", – сказав він.

Риженко зазначив, що в лікарні перекрили роботу старого корпусу – там будуть приймати тільки пацієнтів з коронавірусом.

Реклама

"Відділення хірургії, радіовідділення і інші відділення працюватимуть в інших корпусах, а все що в цих відділеннях, ми віддаємо для важко хворих пацієнтів з коронавірусом", – зазначив Риженко.

Він додав, що важких ковідних пацієнтів звозять у Мечникова з усієї області. Тільки за останню годину в медустанову доставили п'ять важких хворих – у всіх діагностували пневмонію.

Реклама

"Лабораторія лікарні Мечникова на добу виконує 1000 аналізів – ІФА, антиген, ПЛР однак, на жаль, 30-40% є позитивними. Інкубаційний період став меншим – 4-5 днів, раніше – 8-10, клінічна картина сильно не змінилася, дуже багато пневмоній і ускладнень", – повідомив Сергій Риженко.

Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводять експеримент – масово вакцинують населення і перевіряють, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однією дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

У кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

52 954

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Вакцинація
Станом на 29 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 617 457
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 000 533
Всього введених доз 12 617 990
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти