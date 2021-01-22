У Дніпрі жінка повісилася на сходовій клітці в під'їзді

Співробітники поліції встановлюють, чому жінка зважилася на самогубство

Сьогодні в Дніпрі в під'їзді житлового будинку на проспекті Поля виявили повішеною жінку.

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Як повідомляє Інформатор, які прибули не місце події медики констатували її смерть.

Відомо, що жінка повісилася на сходовій клітці в під'їзді, на першому поверсі.

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Місце огородили сигнальною стрічкою. Особистість померлої вдалося встановити – нею виявилася мешканка будинку.

Фото: Інформатор

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Раніше в Дніпропетровській області літня жінка з села Мусіївка Нікопольського району зважилася на відчайдушний крок через борги, які з неї вимагали колектори, – вона підпалила будинок, в якому знаходилися її син і брат, а потім наклала на себе руки.

Нагадаємо, в смт Немішаєве Бородянського району покінчила з життям 16-річна студентка – дівчина відрізала ремінець зі своєї сумочки і повісилася на ньому на дереві на території місцевого парку. Загибла навчалася в сільськогосподарське коледжі.

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