У Дніпропетровській області авто на швидкості врізалося у будинок: постраждали діти (ФОТО)

У Дніпропетровській області сталося ДТП, де постраждали п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Зазначається, що вранці 26 лютого в селищі Чаплинка Петриківського району легковик на великій швидкості влетів в будинок поруч з дорогою і зніс більшу частину стіни.
У той момент у салоні автомобіля знаходилися чотири людини (чоловік, жінка і двоє дітей 5 і 8 років). Усі вони постраждали. Також пошкодження отримала господиня домоволодіння, яка у цей час перебувала в літній кухні.
Усі п'ятеро були госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області в ДТП потрапили чотири авто. У результаті аварії загинули дві людини, ще одна травмувалася.
Крім того, у Харківській області зіткнулися пасажирський автобус і легковик.
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