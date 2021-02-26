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У Дніпропетровській області авто на швидкості врізалося у будинок: постраждали діти (ФОТО)

26 лютого, 15:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У машині знаходилися чотири людини

У Дніпропетровській області сталося ДТП, де постраждали п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що вранці 26 лютого в селищі Чаплинка Петриківського району легковик на великій швидкості влетів в будинок поруч з дорогою і зніс більшу частину стіни.

У той момент у салоні автомобіля знаходилися чотири людини (чоловік, жінка і двоє дітей 5 і 8 років). Усі вони постраждали. Також пошкодження отримала господиня домоволодіння, яка у цей час перебувала в літній кухні.

Усі п'ятеро були госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області в ДТП потрапили чотири авто. У результаті аварії загинули дві людини, ще одна травмувалася.

Крім того, у Харківській області зіткнулися пасажирський автобус і легковик.

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ДТП постраждалі Дніпропетровська область легкові автомобілі
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