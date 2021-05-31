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У Дніпропетровській області горе-мати закопала новонароджену дитину

31 травня, 16:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Породілля стверджує, що народила малюка передчасно і він не подавав ознак життя

У Дніпропетровській області мати закопала свою новонароджену дитину. Жінка стверджує, нібито дитина була мертва.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний", посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що в селі Раївка Синельниківського району в жінки почалися передчасні пологи, під час яких виникли складнощі. Вона народжувала вдома. У результаті, як каже мати, п'ятимісячна дитина була без ознак життя.

Після цього жінка не стала нікому говорити про смерть новонародженого, а поховала його на території своєї садиби. Через кілька днів про інцидент стало відомо поліції, яка приїхала на виклик.

Під час огляду правоохоронці знайшли простирадла і труп немовляти. Запобіжний захід для жінки поки не обрали. З'ясовуються всі обставини.

Нагадаємо, в Івано-Франківську перехожі побачили на смітнику новонароджену дитину.

Також раніше в Тернопільській області жінка викинула немовля на смітник.

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