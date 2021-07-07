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Закрився в будинку з дітьми. На Дніпропетровщині чоловік порізав ножем дворічного хлопчика

7 липня 2021 15:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Таким чином чоловік хотів помститися своїй співмешканці. Дитину терміново госпіталізували до лікарні

Потерпілий хлопчик зараз в лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

Потерпілий хлопчик зараз в лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпропетровській області поблизу Кривого Рога 28-річний чоловік закрився в будинку з двома дітьми своєї співмешканки, 2 і 7 років, і погрожував розправою.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, внаслідок дій зловмисника постраждав дворічний хлопчик. Його у важкому стані з ножовими пораненнями шиї та спини доставили до лікарні.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, підозрюваний зник з місця злочину.

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"Вживаються оперативні заходи для встановлення місця знаходження та затримання нападника. Вирішується питання про правову кваліфікацію злочину", – додали в поліції.

За інформацією ТСН, таким чином чоловік хотів помститися матері двох дітей, його колишній співмешканці.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині шестирічну дитину госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Також нагадаємо, дитину поранили з автомата біля полігону на Дніпропетровщині.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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