На Дніпропетровщині оголосили карантин через заразну хворобу – як уберегтися

У карантинній зоні заборонено проводити виставки, вивозити собак, кішок та диких тварин за її межі

На Дніпропетровщині ввели карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

На Дніпропетровщині в однієї лисиці виявили сказ. Наразі в регіоні кілька населених пунктів відправили на карантин.

Про це повідомили у Новомосковській районній держадміністрації.

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Деталі

На території Хуторо-Губиниських мисливських угідь та прилеглих до них сіл – Хуторо-Губиниха, Дмитрівка, Скотувате, Новоскотувате, Мирне, Мар’янівка – запровадили карантин.

Крім того, у населених пунктах прищепили 46 собак, 48 кішок, 5 голів великої рогатої худоби, 4 голови дрібної рогатої худоби.

У карантинній зоні заборонено проводити виставки, вивозити собак, кішок та диких тварин за її межі, а також заборонено промисловий та ліцензований відстріл диких тварин.

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Як запобігти сказу

Усі громадяни зобов'язані щороку прищеплювати своїх собак та кішок проти сказу. Утримувати собак лише на прив'язі або у вольєрах. Категорично забороняється пастухам мати на випасі сторожових собак, не щеплених проти сказу.

У жодному разі не потрібно вбивати тварину, яка покусала людину чи тварину! Її слід тримати ізольовано та спостерігати протягом 10 днів. Про це негайно слід повідомити медичного та ветеринарного працівника.

При появі поблизу групи сільськогосподарських тварин хижаків (лисів, вовків та інших) та нанесенні ними покусів тваринам необхідно терміново сповістити сільських чи міського голову, ветеринарних та медичних працівників.

Слід пам'ятати, що кожна дика тварина, яка поводиться незвичайно (наближається до людей, тварин, населеного пункту), є підозрілою щодо захворювання на сказ. З такої відстріляної тварини не можна знімати шкуру. Про це слід повідомити ветпрацівників.

Кожен випадок незвичайної поведінки тварин (збудження, поїдання сторонніх предметів) потрібно перевіряти щодо захворювання на сказ. До з'ясування причин захворювання під час надання тварині лікувальної допомоги ветпрацівниками слід дотримуватися правил безпеки.

Слід уникати зайвого контакту з тваринами, насамперед це стосується дітей.

Якщо стався укус:

1. Терміново (оскільки вірус проникає в організм протягом 15 хвилин) промити рану від укусу тварини або місце, куди потрапила її слина, великою кількістю проточної води та натерти шкіру господарським милом до утворення густої мильної піни. Звернутися до медичного закладу та повністю пройти призначений курс щеплень у строк.

2. Суворо дотримуватися режиму, призначеного лікарем. Вживання будь-яких спиртних напоїв під час вакцинації категорично заборонено.

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Щоб не заразитися сказом:

1. Утримуйтесь від контактів з дикими та безпритульними тваринами.

2. Дотримуйтесь правил та норм утримання домашніх тварин та поводження з ними. Доставляйте спеціалістам ветеринарної медицини хворих тварин або їхні трупи у разі, якщо тварина загинула.

3. Не вбивайте здорових на вигляд тварин, які завдали укусів та інших ушкоджень, а терміново викликайте ветеринарного лікаря.

Про сказ

Сказ – природно-осередкове особливо небезпечне смертельне інфекційне захворювання, що викликається вірусом сказу, включеним до роду Lyssavirus сімейства Rhabdoviridae. Сказ належать до групи так званих нехтовних хвороб у зв'язку з низькою поширеністю та захворюваністю в розвинених країнах.

Передається зі слиною під час укусу хворою твариною. Потім, поширюючись нервовими шляхами, вірус досягає слинних залоз, нервових клітин кори головного мозку, гіпокампа, бульбарних центрів і, вражаючи їх, викликає важкі порушення, що призводять до загибелі.

Назва хвороби походить від слова "біс", тому що в давнину вважалося, що причиною захворювання є одержимість злими духами.

На Київщині терміново ввели карантин через заразну хворобу

У місті Українка Київської області виявили лісову лисицю, яка хвора на сказ.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в головному управлінні Держпродспоживслужби у Київській області, до фахівців по боротьбі зі сказом звернулися кияни, які привезли на дослідження лисицю.

Після проведеного дослідження в державному НДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було отримано позитивний результат – тварина хвора на сказ.