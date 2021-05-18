На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалу

Зловмисника затримали правоохоронці, тепер його притягнуть до відповідальності – що відомо

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У Павлоградському районі Дніпропетровської області 33-річний чоловік розбещував свою п'ятирічну падчерку. Так, оголивши свої статеві органи, він роздягнув дитину, після чого зробив з нею декілька фотографій на мобільний телефон.

Як розповіли в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області, інцидент стався під час прогулянки. Чоловік повів дівчинку до лісосмуги.

Зараз підозрюваного затримали і повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітньої).

"Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", – зазначили в прокуратурі.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині чоловік роздавав непристойні листівки дітям.

Також нагадаємо, під Миколаєвом вітчим розбещував трьох прийомних дочок.