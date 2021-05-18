Русский
$ 27,56
33,44
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Новини Дніпропетровська

На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалу

18 травня, 14:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зловмисника затримали правоохоронці, тепер його притягнуть до відповідальності – що відомо

/ Фото: Pixabay

У Павлоградському районі Дніпропетровської області 33-річний чоловік розбещував свою п'ятирічну падчерку. Так, оголивши свої статеві органи, він роздягнув дитину, після чого зробив з нею декілька фотографій на мобільний телефон.

Як розповіли в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області, інцидент стався під час прогулянки. Чоловік повів дівчинку до лісосмуги.

Зараз підозрюваного затримали і повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітньої).

"Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", – зазначили в прокуратурі.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині чоловік роздавав непристойні листівки дітям.

Також нагадаємо, під Миколаєвом вітчим розбещував трьох прийомних дочок.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)Дніпро
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнт
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнтДніпро
У Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку через вікно і побив дитину (фото)
У Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку через вікно і побив дитину (фото)Дніпро
У Дніпрі копи
У Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом (відео)Дніпро
"Зливали" злочинцям інформацію. У Дніпрі накрили банду юристів (фото)Дніпро
Демонтували майже все: в Дніпрі закінчують реконструкцію найстарішої гімназії (фото)
Демонтували майже все: в Дніпрі закінчують реконструкцію найстарішої гімназії (фото)Дніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти