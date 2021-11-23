У Дніпропетровській області правоохоронці "кришували" наркоугрупування

Нині поліцейські проводять розслідування щодо справи

До складу наркоугрупування входило чотирнадцять осіб/Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області, де нещодавно затримали педофіла з Росії, внутрішня безпека Нацполіції та ДБР викрили наркосиндикат під "прикриттям" колишніх та чинних поліцейських.

Про це повідомили на сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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Виготовлення та розповсюдження наркотиків

"Злочинна організація виготовляла та розповсюджувала наркотики на території Дніпропетровської області з відома окремих поліцейських, зокрема керівної ланки. Крім того, одному з посадовців поліції інкриміновано катування людей", — розповіла речниця ДВБ НПУ Олеся Бойко.

Наркоугруповання викрили

Навесні цього року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили групу осіб, яка займалася виготовленням, збутом психотропних речовин і наркотичних засобів на Дніпропетровщині. Організували наркобізнес двоє осіб: 32-річний уродженець Грузії, мешканець Дніпра та 60-річний ексміліціонер – колишній перший заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області, який під час служби сім років очолював обласний підрозділ боротьби з наркозлочинністю.

У наркоманію втягували дітей

До складу наркоугруповання входило чотирнадцять осіб: чоловіки та жінки віком від 21 до 47 років, які виконували чітко розподілені функції: виготовлення тих чи інших наркотиків і подальше розповсюдження. Цинізм діяльності викритої групи полягав у тому, що наркоділки втягували в наркоманію дітей, яких згодом мали залучити до мережі збуту.

Що робили залучені правоохоронці?

Колишній посадовець міліції консультував лідера злочинної організації щодо методів конспірації, планів правоохоронців щодо документування, підказував точки оптової закупівлі наркотиків та прекурсорів і місця їх виготовлення. Також у його обов’язки входила передача частини прибутку 43-річному поліцейському у відставці, ексначальнику одного з підрозділів Управління протидії наркозлочинності (УПН) поліції Дніпропетровщини, який виступав посередником між учасниками наркосиндикату та чинними поліцейськими.

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Серед спільників, які за систематичну грошову винагороду не вживали заходів реагування та покривали протиправну діяльність, були старший оперуповноважений Дніпровського районного управління поліції (в минулому займав керівну посаду УПН поліції області) та один із посадовців поліції міста Синельникове, який до недавнього часу також перебував на керівній посаду в поліції Павлограда. Крім того, під час документування одного з поліцейських, причетних до діяльності групи, викрили на катуванні затриманих.

Фігурантів наркоугруповання обшукали

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення у фігурантів проведено понад 40 санкціонованих обшуків. Вилучено устаткування для виготовлення наркотиків, "чорнові" записи психотропних речовин, наркотичні засоби, прекурсори та гроші від їх збуту.

Досудове розслідування

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань готують оголошення про підозру фігурантам злочинної організації. Досудове розслідування триває.

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Під Києвом СБУ "накрила" копів-наркоторговців

У Київській області Служба безпеки України викрила колишніх правоохоронців, які торгували оптовими партіями наркотиків. Один зі зловмисників удостоєний почесної грамоти "За заслуги", підписаної особисто Віктором Януковичем.

За інформацією СБУ, зловмисники збували наркотичні засоби на території Київського регіону протягом кількох років, у тому числі перебуваючи на посадах у правоохоронному органі, який протидіє наркозлочинності.