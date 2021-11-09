У Дніпропетровській області посилюють карантин: нові правила

З 11 листопада у Дніпропетровській області посилюють карантинні обмеження. Тепер у громадському транспорті пасажирів перевозитимуть лише за умови пред'явлення COVID-документів.
Про це повідомили у пресслужбі обладміністрації.
Які обмеження діятимуть у регіоні?
Містам та громадам області рекомендували перевозити пасажирів у внутрішньообласному, міжміському та міському транспорті лише після пред'явлення COVID-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту. Це стосується і трамваїв, і тролейбусів, і метро.
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Рівень захворюваності за тиждень зріс у п'ять разів
Як повідомили у пресслужбі, лікарі в області працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень зріс у п'ять разів.
"Переважна більшість тих, хто потрапляє в реанімацію, не щеплена. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям запровадити додаткові обмеження у сфері пасажирських перевезень", – наголосив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.
Коронавірус в Україні
За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).
Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 107 489 осіб;
- одужали – 2 537 565 осіб;
- летальних випадків – 73 390.
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