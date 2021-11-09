У Дніпропетровській області посилюють карантин: нові правила

Лікарі у регіоні працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень зріс у п'ять разів

В Україні запроваджують нові обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

З 11 листопада у Дніпропетровській області посилюють карантинні обмеження. Тепер у громадському транспорті пасажирів перевозитимуть лише за умови пред'явлення COVID-документів.

Про це повідомили у пресслужбі обладміністрації.

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Які обмеження діятимуть у регіоні?

Містам та громадам області рекомендували перевозити пасажирів у внутрішньообласному, міжміському та міському транспорті лише після пред'явлення COVID-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту. Це стосується і трамваїв, і тролейбусів, і метро.

Рівень захворюваності за тиждень зріс у п'ять разів

Як повідомили у пресслужбі, лікарі в області працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень зріс у п'ять разів.

"Переважна більшість тих, хто потрапляє в реанімацію, не щеплена. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям запровадити додаткові обмеження у сфері пасажирських перевезень", – наголосив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

У Києві поліція ловить порушників карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).